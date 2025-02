Milan, Tassotti: “Joao Felix ha una storia calcistica un po’ particolare”

Mauro Tassotti , storico giocatore del Milan , ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Argomento il calciomercato dei rossoneri che ha portato a Milanello cinque nuovi giocatori, primi su tutti Santiago Gimenez (dal Feyenoord) e Joao Felix (dal Chelsea). L'ex difensore del Milan ha detto la sua sui due nuovi attaccanti rossoneri: come potrebbero giocare insieme? Cosa potranno fare in Serie A? Ecco il suo parere sull'ex Chelsea.

Tassotti: "Joao Felix? Al Milan se dai tutto e hai classe, la gente ti vuole bene"

«Ha una storia calcistica un po’ particolare e, quando è passato dal Benfica all’Atletico, ha fatto i conti con una valutazione enorme (126 milioni, ndr ) che non lo ha aiutato. Che ha classe si è visto anche contro la Roma: ha segnato un gol non banale con freddezza e sicurezza. Il Milan la squadra giusta? In passato lo è stata per molti e magari lo sarà anche per Joao. Al Milan se dai tutto e hai classe, la gente ti vuole bene».