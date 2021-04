Milan, Tassotti: “I rigori assegnati la conseguenza del dominio del gioco”

Mauro Tassotti, ex allenatore e giocatore del Milan, ha parlato del rendimento dei rossoneri da un anno a questa parte. Questo il suo pensiero

Mauro Tassotti, ex allenatore e giocatore del Milan, ha parlato del rendimento dei rossoneri da un anno a questa parte. Questo il suo pensiero ai microfoni di 'Tuttosport': "Il Milan ha giocato davvero bene per tantissimo tempo, vincendo con merito le proprie partite. I rigori assegnati ai rossoneri sono la conseguenza del dominio del gioco. Il Milan è stato in testa per molto tempo: giustamente ha provato a lottare per il titolo. I rossoneri sono stati quelli che hanno dato maggior filo da torcere all'Inter. Non dimentichiamo che i risultati sono iniziati dopo il lockdown dello scorso anno, non è una questione relativa a 2-3 mesi. Peccato, poi, il protrarsi dei tanti infortuni subiti. Che sfortuna perdere per così tanto tempo lo stesso Ibra, Ismaël Bennacer ed Alessio Romagnoli".