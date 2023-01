Milan, Tardelli: “Pioli nervoso davanti alle telecamere”

Marco Tardelli, ex calciatore della Nazionale italiana, ha parlato del Milan e dell'allenatore Stefano Pioli

Marco Tardelli , ex calciatore della Nazionale italiana, ha parlato del Milan e dell'allenatore Stefano Pioli . Ecco le sue parole su Rai 2 durante 90° Minuto.

"Dopo aver vinto il campionato, questo Milan è crollato. L'anno scorso lo Scudetto è stato vinto dai rossoneri, ma anche perso dall'Inter. Il ritorno dal Mondiale di pezzi importanti come Giroud e Theo ha ridato a Pioli giocatori stressati fisicamente e mentalmente. Anche Pioli mi è parso nervoso dinanzi alle telecamere, non ha neanche risposto a una domanda di un cronista andandosene via". Un calciomercato nullo e senza rinforzi: Milan, serviva di più