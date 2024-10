Tanganga: “Nel 2022 ero vicino al Milan. Ora riparto dal Millwall”

“Gli infortuni sono momenti pesanti per un calciatore. Vedi la squadra che si allena e tu sei fermo . Mi sono chiesto spesso perché il mio corpo continuasse a cadere a pezzi”. Prima la coscia, poi il ginocchio. Oltre un anno fuori in una carriera di cinque stagioni. “Ma anche se può sembrare strano, dalla mia prospettiva sono stati dei doni”.

“Ora mi sento bene: sono tornato al Millwall in estate dopo sei mesi di prestito per sentirmi protagonista. I tifosi sono incredibili, il loro amore è stato un fattore decisivo nella mia scelta. Cantano con tutta la voce che hanno: è una delle atmosfere più belle d’Inghilterra”.

L’entusiasmo per una nuova sfida ma il dispiacere nel lasciare una famiglia:“Il Tottenham resterà per sempre la mia prima casa e avrà un posto speciale nel mio cuore. Avevo già maturato la decisione di partire e cercare continuità, ma il giorno dell’addio è stato comunque difficile”. E infatti ora continuo a seguirli, tifo per i miei ex compagni e so che prima o poi torneranno in una finale e la vinceranno, se lo meritano”.