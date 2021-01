Milan, Stylsvig: “Il calcio è cambiato. La partita non basta più” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Stylsvig

MILAN NEWS – Casper Stylsvig, Chief Revenue del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sette, inserto del Corriere della Sera. Ecco cosa ha detto.

"Quando io ero giovane guardavo una partita per 90 minuti senza annoiarmi mai. I ragazzi di oggi non ci riescono, è cambiato il modo di fruizione del calcio e dobbiamo capirlo. Dobbiamo ricordarci da dove veniamo, la storia gloriosa del nostro club, ma iniziare anche ad essere rilevanti per il pubblico giovane. Già si parla di third screen con Ipad e cellulare al fianco di una partita. Chi guarda il match vuole chattare con gli amici e insieme cercare informazioni e commenti sui giocatori. La partita non basta più. eSports? Finora abbiamo visto solo la punta dell'iceberg degli eSport. Avranno un grande futuro e noi dobbiamo essere bravi a capire e abbracciare quella linea sottile che c'è tra l'intrattenimento e il calcio vero. È cambiato il modo di fruizione del calcio".