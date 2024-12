Milan-Stella Rossa, Fonseca: “Loftus-Cheek motivato. Prime 8? Sì, ma …”

Milan-Stella Rossa, Fonseca mette in guardia i suoi: poi rivela le condizioni di Loftus-Cheek

Come sta la squadra dopo l'Atalanta? "La squadra ha capito quello che ha fatto, sono competizioni diverse. La squadra ha reagito bene come sempre e ha lavorato bene, capendo l’importanza di questa partita in Champions League che vogliamo vincere. Affrontiamo un avversario difficile che ha vinto l’ultima partita 5-1 contro lo Stoccarda, sono molto forti in Europa. Ci siamo preparati bene e abbiamo lavorato bene per essere pronti per domani".