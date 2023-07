Milan, Staskova: “Se hai un sogno inseguilo e non mollare mai”

"Mi sento molto bene, sono molto contenta di fare parte del Milan e sono molto entusiasta per l'inizio di questa nuova avventura. Sono cresciuta molto in Italia, ho esperienza in questa lega e penso che anche aver giocato in Spagna mi sia servito per crescere con uno stile diverso. Sono cresciuta come mentalità e come giocatrice. Mi sento più sicura, ho anche un tatuaggio con il motto ceh seguivo già da giovane. 'Se hai un sogno inseguilo e non mollare mai'. Non vedo l'ora di incontrare le mie compagne e i tifosi. La speranza è di qualificarci per la Champions e vincere qualche trofeo con il Milan". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Samardzic c’è anche l’Inter. Costa 20 milioni