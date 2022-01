Milan-Spezia, Sconcerti: “Theo ha la stessa responsabilità di Serra”

Mario Sconcerti ha parlato dell'errore dell'arbitro Marco Serra in Milan-Spezia senza dimenticare il rigore sbagliato di Theo Hernandez

L'opinionista Mario Sconcerti ha parlato dell'errore dell'arbitro Marco Serra in Milan-Spezia senza dimenticare il rigore sbagliato di Theo Hernandez. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': Vanno regolamentate certe situazioni, non si vede un arbitro così contestato per aver fischiato. Quanto tempo bisogna aspettare perché si applichi il vantaggio e perché non si applica dappertutto? Se tutti i falli vanno aspettati non ce ne sono più. Se c’è un fallo si fischia e la decisione è corretta. Se si vuole andare sulla filosofia allora bisogna spiegarmi perché l’arbitro abbia più responsabilità di Hernandez che ha sbagliato il rigore. Non ci casco in questa storia”.