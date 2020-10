Milan-Sparta Praga, Pioli: “Giocato come volevamo. Modulo? Vi spiego”

Europa League, Milan-Sparta Praga: Pioli nel post-partita

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Seconda giornata del gruppo H d’Europa League, Milan-Sparta Praga 3-0. Dominio assoluto in campo per i rossoneri, in gol Brahim Diaz, Rafael Leao e Diogo Dalot. Nel primo tempo Ibrahimovic ha sbagliato anche un rigore. Altri tre punti fondamentali guadagnati dal Milan nel girone H d’Europa League. Le parole di Stefano Pioli a Milan TV:

“Era il nostro obiettivo. Controllare la partita, bravi a fare gioco manovrato e gioco diretto. Buona prestazione. Contento di tutti, soddisfatto. Non è come si pensa, non sono alternative. Alleno tanti titolari. Più andrà avanti, più sarà difficile scegliere se giocheranno tutti così bene”.

L’UDINESE – “Teniamo tutto sotto controllo, bruciamo molte energie mentali e fisiche giocando così tanto. Servono sempre giocatori pronti, ora abbiamo poco tempo per recuperare, ma siamo preparati. Avversario difficile, fisico e tecnico: ci hanno messo in difficoltà la scorsa stagione”.

MODULO – “Ho la fortuna di avere giocatori intelligenti, di ottimo livello tecnico. Non diamo punti di riferimento, cerchiamo di leggere gli spazi. Serve muoversi meglio, a prescindere dal modulo”.

LE PAGELLE DI MILAN-SPARTA PRAGA >>>