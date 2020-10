Milan-Sparta Praga, il portiere Heca: “Rigore Ibra? Ecco cosa pensavo”

Milan-Sparta Praga, le parole del portiere Hecal

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan Hecal, portiere dello Sparta Praga, ha parlato del match di Europa League e del rigore sbagliato da Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni riportate da ‘TuttoMercatoWeb’: “Non abbiamo avuto molte chances, ma siamo entrati meglio nel secondo tempo. Purtroppo il secondo gol ci ha definitivamente condannato. Il rigore di Ibrahimovic? Pensavo di prenderlo. È un giocatore di tale qualità che non importa dove calcia, segna quasi sempre. Per fortuna non gli è riuscito, ma alla fine è stato inutile per noi”.

ECCO LE PAGELLE ROSSONERE DEL MATCH DI EUROPA LEAGUE >>>