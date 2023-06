Milan, siparietto tra Galliani e Benitez: “È il destino”

Che siparietto tra Galliani, ex dirigente del Milan, e Benitez: i due si sono incontrati al microfono di Di Marzio ricordando Istanbul

Alle volte è proprio una questione di destino. Il Milan ricorda Istanbul per la finale della Champions League 2005/05 persa contro il Liverpool in rimonta. All'epoca i rossoneri erano guidati dal presidente Berlusconi e l'AD Adriano Galliani. I reds da Rafa Benitez in panchina. Proprio l'ex allenatore del liverpool e l'attuale dirigente del Monza si sono incontrati e hanno parlato al microfono di Gianluca di Marzio. Ecco il siparietto.