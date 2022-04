Milan, Sinner: “Ibrahimovic è ovviamente il mio giocatore preferito”

Il tennista Jannik Sinner, grande tifoso del Milan, nell'intervista al quotidiano La Stampa ha parlato della sua fede calcistica

Il tennista Jannik Sinner, grande tifoso del Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Stampa. Sinner, tra le tante cose, ha parlato anche della sua passione per i colori rossoneri. Ecco cosa ha detto Sinner: "Lo scudetto? Speriamo. Non è semplice, però. In tv guardo tutte le partite, se posso vado anche allo stadio. È stato bello visitare Milanello e conoscere tutti i giocatori. I miei giocatori preferiti? Ibrahimovic, ovviamente. Ma mi piace anche Sandro Tonali. Lo conosco un po', è giovane, un gran bravo ragazzo come anche Florenzi".