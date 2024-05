Sulla stagione: "È stato un anno di crescita per tutti noi. Penso che la finale di Youth League persa ci ha reso una squadra ancora più unita. Adesso ci sono i playoff e vogliamo dare il massimo per arrivare fino in fondo".

"Il rumore di San Siro dopo il gol rimarrà sempre nel mio cuore" — Sull'esodio in Serie A: "È stato un giorno bellissimo, non lo scorderà mai. Ognuno di noi sogna di fare gol all'esordio. ".

Sulla squadra di Abate: "Noi siamo un gruppo molto unito, umile. Lavoriamo molto duro ogni giorno, abbiamo un bellissimo rapporto con tutto lo staff, con il mister, fra di noi siamo amici fuori dal campo, e quello non posso dire dove arriveremo ma posso dire che daremo il massimo per arrivare il più lontano possibile".

"Penso partita per partita" — Sulle parole di Abate dopo il Torino: "Era felicissimo. Abbiamo fatto un risultato storico per il Milan, era da tanti anni che il Milan non arrivava ai playoff. Anche in Europa siamo stati la prima squadra italiana a giocarsi una finale di Youth League, per quello abbiamo già fatto un risultato storico in stagione, ma possiamo fare di più".

Sul futuro: "Sono una persona che pensa giorno dopo giorno, partita dopo partita. Il mio futuro adesso è la partita contro la Lazio, dove vogliamo dare tutto come squadra per arrivare fino in fondo".