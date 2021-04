Milan, Simic: “Pirlo regista? Pensavamo che Ancelotti fosse ubriaco”

Dario Simic, ex difensore del Milan, racconta così la scelta di Carlo Ancelotti di spostare Andrea Pirlo davanti alla difesa

Dario Simic, ex difensore rossonero, ha raccontato la scelta di Carlo Ancelotti di spostare Andrea Pirlo davanti alla difesa. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni del canale Twitch del Milan: "Derby di Champions del 2003? Mi ricordo benissimo tutto. Ho fatto le prime 14 partite quell'anno fino ai Quarti. E' stata una stagione difficilissima, all'epoca il campionato era ancora più forte. Ci siamo trovati in una grande squadra con grandi campioni. Ancelotti ha fatto una piccola rivoluzione con Pirlo davanti alla difesa. Tutti noi pensavamo avesse bevuto qualcosa, ma da allora è diventato uno dei più forti della storia. Ancelotti era un visionario, un maestro".