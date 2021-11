Milan, Shevchenko svela: “Ho un debole per Brahim Diaz”

Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato anche del trequartista Brahim Diaz

Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Shevchenko ha svelato di avere un debole per Brahim Diaz, trequartista rossonero: "La più grande forza di Ibrahimovic è la mentalità: ha una motivazione super. Se il corpo lo sorregge, può ancora andare avanti a giocare e segnare. Se sarà lui l'uomo derby? O lui o magari Giroud, altro attaccante forte e prezioso. Ma è tutto il Milan a entusiasmarsi per il suo mix di esperienza e gioventù. Penso a Tonali, Leao e Brahim Diaz, per il quale ho un debole".