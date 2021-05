Milan, Shevchenko: “Rigore di Manchester? Nesta nervoso, tremavano tutti”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Radio 105'. Queste le dichiarazioni

Sul suo arrivo al Milan : "Quando sono arrivato, il Milan era una grande squadra. Ero timidissimo. Ho conosciuto, non parlando bene l'italiano, un gruppo di ragazzi formato da Costacurta, Ambrosini e Albertini, prima di conoscere tutti gli altri in Sardegna".

Sull'essere un punto di riferimento: "Quando ho deciso di lasciare l’Ucraina ho sentito una grande responsabilità. Non è stato un passaggio facile. Potevo sbagliare e commettere errori, ma non li ho fatti, non avevo paura. Il calcio è la mia vita. Oggi sono diventato allenatore della Nazionale per cui sono diventato un idolo".