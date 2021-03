Milan, Shevchenko parla di Pioli

Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Shevchenko ha parlato di Stefano Pioli, tecnico rossonero.

"Sorpreso degli elogi al Milan dopo Manchester? No, e non sono sorpreso neppure di quello che il Milan sta facendo in Italia. Pioli guida la squadra con serietà e tante buone idee".