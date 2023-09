Milan, Shevchenko: “Leao? Alla gente piace vedere le sue giocate”

Su Leao: "Lui sogna di diventare un campione, di lasciare un segno importante nella storia del calcio, di vincere qualche trofeo. Perciò io il paragone non lo faccio, perché penso che tutti i giocatori hanno qualcosa dentro, ed è proprio questo quello che piace alla gente. Ha una personalità diversa, ha quel qualcosa con il quale riesce a conquistare l’amore della gente. La passione che trasmette, i gesti tecnici, le giocate che alla gente piace venire allo stadio a vedere". Ecco come e dove vedere Milan-Lazio in tv o diretta streaming >>>