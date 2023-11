Ex Milan, Shevchenko: “Kakà vedeva il calcio come pochi. Aveva classe”

Andriy Shevchenko , circa un mese fa, ha pubblicato il suo nuovo libro intitolato 'My life, My football'. In uno dei capitoli l'ex attaccante del Milan ha ricordato l'arrivo in rossonero di Kakà . Ecco, quindi, un estratto delle sue parole sul fuoriclasse brasiliano.

Milan, Shevchenko: "Kakà ci lasciò a bocca aperta dal primo allenamento"

"Tutto il nostro stato d'animo è stato parzialmente calmato, guarito e alla fine trasformato dall'arrivo di Kakà, che aveva firmato ufficialmente quell'estate. Buone notizie da un altro pianeta: dopotutto c'era vita oltre la terra. Fin dal primo allenamento ci ha lasciato a bocca aperta. Un ragazzo brasiliano di 21 anni che ha fatto tutto bene. Lo guardavi e non potevi credere ai tuoi occhi. Non ha mai commesso un errore. Aveva l'ispirazione, la classe, la forza, la visione. Per il mio tipo di gioco è stato un regalo incredibile poter contare su un numero 10 con le sue caratteristiche. Prendeva la palla tra le linee e la trasportava a grande velocità per 20 o 30 metri, fino al limite dell'area. Poi si fermava e mi guardava mentre i difensori avversari convergevano su di lui. A quel punto mi passava la palla, lasciandomi da solo in un uno contro uno con il portiere. Vedeva il calcio come pochi altri, sapeva leggerne i ritmi e volgerli a nostro favore. Si è presentato a Milanello già in grado di parlare italiano. Un bravo ragazzo, molto religioso, ben educato. Era intelligente e vigile, di buona famiglia".