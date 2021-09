Milan, Shevchenko: “In Champions bisogna avere un approccio diverso”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato di come bisogna approcciare in una gara di Champions League: ecco le sue parole

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv', Andriy Shevchenko ha parlato della Champions League. Queste le parole dell'ex attaccante rossonero. "Devi avere un approccio diverso in Champions. È una competizione con grande storia e c'è un legame col Milan. Quando giochi con le squadre più forti del mondo, con i giocatori più forti del mondo, ti dà una carica... Per i tifosi del Milan la Champions era qualcosa di più. Quando giocavi a San Siro lo stadio era sempre pieno. Abbiamo fatto bellissime gare. Segnare davanti ai tifosi rossoneri è un'emozione incredibile. I tifosi del Milan aspettavano queste partite, avevano un approccio diverso. Anche i giocatori. In alcune partite eravamo tesi, ognuno di noi aveva un approccio diverso. Nello spogliatoio però c'era la serenità giusta, la consapevolezza dei mezzi. Il Milan aveva una grande storia, passata di generazione in generazione, in Champions. Quando indossi la maglia del Milan, la storia passa attraverso di te. Ti rende più sicuro, più forte".