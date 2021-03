Milan, Shevchenko: “Ibrahimovic con la Svezia? Un bene per il calcio”

Milan, Shevchenko parla di Ibrahimovic

Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Shevchenko ha parlato di Ibrahimovic e della possibilità che torni a giocare con la Svezia.

"Ibrahimovic in Nazionale? Se ritorna è un bene per la Svezia e per tutto il calcio europeo. Per uno come Ibrahimovic, se sta bene ed è motivato, il posto si trova sempre. E giustamente".