Milan, Shevchenko: “Finale del 2003 bellissima, il mio sguardo era sicuro”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, è tornato a parlare della finale di Champions League del 2003 vinta contro la Juventus

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv', Andriy Shevchenko ha parlato della finale di Champions League del 2003 vinta contro la Juventus. Queste le parole dell'ex attaccante rossonero. "Le partite più belle del 2003? Soprattutto la partita con l'Ajax, in cui abbiamo segnato all'ultimo ed è stato un segno, poi la partita con l'Inter sicuramente. Ci credevamo, eravamo pronti per la finale. Poi la finale è stata bellissima, anche se tanti dicono che non è stata una bellissima partita, per noi è stata una battaglia e abbiamo vinto noi. Il mio sguardo era sicuro, concentrato. L'arbitro aveva fischiato, ma non avevo sentito. Ho guardato arbitro e portiere. L'emozione c'era nei 30m di cammino. Quando sono arrivato lì ero concentrato e sicuro, aspettavo solo il fischio". Leggi il resto delle dichiarazioni di Shevchenko.