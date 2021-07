Milan, Shevchenko: “Ecco come Braida mi ha convinto. Stimo tanto Giroud”

Andriy Shevchenko è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' all'interno di 'Calciomercato L'Originale'. Queste le dichiarazioni

Andriy Shevchenko è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' all'interno di 'Calciomercato L'Originale'. Queste le dichiarazioni: "Volevo ringraziare tanto i tifosi italiani che ci hanno sopportato durante l'Europei. E' stato bellissimo vedere l'Olimpico quasi pieno".

Sull'Italia: "E' una seconda patria per me l'Italia, mi ha dato tantissimo".

Sul futuro: "Sto valutando. Sono finiti i 5 anni con l'Ucraina, valuterò il mio futuro con calma, ma mi piacerebbe allenare un club".

Su Giroud: "E' un giocatore con tanta esperienza, molto valido e che stimo tanto. Dipende quanta volontà ha. Quando Ibra è ritornato ci ho parlato e ho detto che se lui ha tanto da dare ha fatto. La stessa sfida ce l'ha Giroud. Mi piacerebbe vedere un giocatore motivato, ma lui lo sarà. I tifosi del Milan si aspettano questo da lui".

Sull'Inghilterra: "Il piccolo vantaggio c'è giocando in casa. Conoscendo l'ambiente Inghilterra, che vive di questo grandissimo momento. Sarà una bolgia, c'è entusiasmo. L'Italia è abituata di giocare finali, gli azzurri saranno pronti".

Sullo staff di Mancini: "Tutti i particolari sono importanti. Questo entusiasmo che si vede, anche nella gente, è bellissimo".

Se è cattivo come allenatore: "Mi avete conosciuto come uno buono, non mi avete mai visto cattivo (ride ndr). In questo lavoro bisogna esserlo. Mi sono ispirato a Lobanovskij, mio grande maestro. Poi sicuramente Ancelotti e Mourinho. Il portoghese a Roma può vincere e ha grande motivazione".

Su Mourinho: "Il nostro rapporto è sempre stato di rispetto. Sono venuto al Chelsea per fare del mio meglio, lui ha cercato di farlo con tutti i giocatori. Io mi sono infortunato spesso, è stato difficile e frustrante per me perché tutti gli infortuni avuti in carriera sono stati solo al Chelsea.

Un retroscena sulla trattativa che lo ha portato al Milan: "Per me è stato un momento quando Braida è arrivato a vedermi a Kiev. Dopo la partita l'ho incontrato e mi ha portato la maglia del Milan. E' stato emozionante, un gesto che mi ha convinto".