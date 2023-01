Sgarbi fiducioso: “Penso che San Siro non verrà abbattuto”

Come spesso avvenuto nel corso delle ultime settimane è tornato a parlare della questione Vittorio Sgarbi . In un'intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, il sottosegretario alla Cultura si è detto fiducioso del fatto che San Siro alla fine non sarà abbattuto. Di seguito le sue parole al noto quotidiano.

Le parole di Vittorio Sgarbi sull'abbattimento di San Siro

"Non sono le deleghe ad avere questo potere, anche se oggi il mio peso politico è più forte e potrò dunque indirizzare il prossimo sovrintendente, che arriverà a metà gennaio. Il punto è che in passato aveva prevalso il no al vincolo monumentale sullo stadio, ma nel 2024 questo scatterà in automatico, perché saranno trascorsi 70 anni dall'ultimo intervento importante sul monumento milanese. Quindi... Penso proprio che San Siro non verrà abbattuto".