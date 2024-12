Zenga: “Milan? Non c’è continuità. Il derby sembrava la resurrezione”

Intervenuto a Sky Sport, Walter Zenga ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Paulo Fonseca: "Stride molto la posizione del Milan in classifica e i 23 punti. Deve recuperare a Bologna e non è per niente semplice. C’è una non continuità di situazioni e risultati in campionato. C’è stato il derby che è stato l’apice, la resurrezione nella partita decisiva".