Milan, Cardinale: “Non solo la vittoria. La Serie A ritorni al Made in Italy”

"Lavorare per riportare la Serie A ai vertici"

"Parlando di Serie A, nei commenti iniziali è emerso il concetto di "Made in Italy", che rappresenta l'eccellenza di qualità a livello mondiale. Dovremmo considerare la Serie A nello stesso modo. Un tempo era vista così, ma il mondo è cambiato. Oggi, quando si parla di calcio d'élite a livello globale, il pensiero va all'Inghilterra e alla Premier League. Uno dei miei obiettivi, come dirigente del Milan e membro della Serie A, è lavorare per riportare l'Italia ai vertici del calcio europeo e mondiale, come lo era un tempo. Tuttavia, tutto questo non è possibile se ci limitiamo a concentrarci esclusivamente sulla vittoria delle partite. Nel calcio europeo, sembra prevalere l'idea implicita che sia necessario spendere tutto il possibile per vincere. Proprio come se esistesse una correlazione diretta tra investimenti e successi. Come ho già affermato, questo è il livello di complessità e sviluppo che dobbiamo raggiungere in Serie A, per renderla più competitiva".