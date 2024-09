"Finché avremo Fonseca lo seguiremo fino alla morte"

L'allenatore del Milan, Paulo Fonseca, lo ha preferito - un po' a sorpresa - a Strahinja Pavlović e Gabbia non ha deluso. In coppia con Fikayo Tomori, ha praticamente annichilito Lautaro Martínez e poi ha deciso il derby. Una serata da ricordare per sempre. «Un sogno che si realizza, sono contentissimo per noi e per i tifosi, era un momento difficile in cui le cose non ci riuscivano. Questa vittoria ci dà tanta energia, sono felice per la squadra e per questa gente che è stupenda. Una partita così deve essere la normalità per noi, dobbiamo scendere in campo dando tutto. Giocando così, in undici che corrono e che si aiutano possiamo toglierci delle belle soddisfazioni», ha detto Gabbia, le cui dichiarazioni post-partita sono state riportate dalla 'rosea' oggi in edicola.