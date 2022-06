Serginho: “Io aggressivo come Theo. Anche lui troverà l’equilibrio come me”

L'ex calciatore del Milan Serginho ha parlato del punto in comune con Theo Hernandez : la predilezione ad attaccare. Il brasiliano, però, puntualizza come il ruolo del terzino debba pensare di più alla fase difensiva. Come è successo a lui, anche il francese troverà l'equilibrio giusto. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Tuttosport'.

"Io sono stato un terzino molto aggressivo, mi piaceva più attaccare che difendere. Ma nel corso della mia carriera nel Milan ho capito che avrei dovuto trovare un equilibrio. Il nostro ruolo nasce come difensore, poi possiamo essere la sorpresa con gli inserimenti. Ma il nostro compito principale è la parte difensiva. Quando si è giovani e più difficile capirlo. Però vedrai che Theo troverà l’equilibrio perfetto. Maggiore qualità e attenzione in difesa: è successo pure a me. Il calcio italiano è molto tattico, serve sempre molta attenzione". Milan, un talento del Borussia Dortmund come vice Theo Hernandez: le ultime news di mercato