Milan, Serginho: “Scudetto una sorpresa. Se vediamo le rose di Inter e Juve…”

L'ex calciatore rossonero Serginho ha parlato della vittoria dello scudetto da parte del Milan e della possibilità di aprire un ciclo

Su quali giocatori non si può rinunciare se si vuole aprire un ciclo? “Dipende dalla mentalità dei nuovi proprietari. Giocatori come Leao, Theo Hernandez e Tomori sono ciò che ogni squadra in Europa cerca. Se c'è la possibilità di aprire un ciclo non si può pensare di farli andare via, sono colonne del Milan”. Milan, l'ormai ex United idea per la trequarti: le ultime news di mercato