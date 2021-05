Milan, Serafini: “Leao cammina. Verbo strano per chi gioca a calcio”

Luca Serafini, giornalista e tifoso del Milan, ha parlato della prestazione di Rafael Leao contro il Benevento. Ecco la critica al portoghese

Luca Serafini, giornalista tifoso rossonero, ha parlato della prestazione di Rafael Leao contro il Benevento. Dichiarazioni di critica ai microfoni di Milan TV: "Leao fa vedere in qualche occasione i mezzi tecnici che ha. Nel primo tempo è andato anche a sradicare il pallone agli avversari in fase difensiva, ma poi nei momenti di difficoltà camminava. Mi ricordo di Chiarugi, che era un po' criticato ma non era mai fermo. Leao, invece, lo vedo che talvolta cammina e già camminare, giocando a pallone, è un verbo strano. Eppure nel primo tempo non mi era dispiaciuto. Mi sembrava in una partita diversa dal solito, ma poi col passare dei minuti non c'è stato più".