Serafini: “Oggi ho più paura del Milan che degli avversari. Quando…”

"Il Milan della scorsa stagione è stato quello degli alti e bassi. La parola che più ricorre dopo lo scudetto è 'continuità', che è ciò che è mancato. Quando arrivi vicino ai momenti decisivi, come due anni fa in Champions contro il Tottenham e il Napoli, o l’anno scorso in Europa League, quando ci siamo fermati ai quarti con la Roma, la continuità è sempre venuta meno. Anche nella lotta per lo scudetto o almeno per le prime posizioni, il Milan non è riuscito a mantenere una regolarità di prestazioni. Ricordo la partita contro la Roma, se non erro, dopo cinque vittorie consecutive. Anche ora, c'è stato un buon filotto con Fonseca, ma poi tutto è crollato in modo sorprendente, contro avversari che, sulla carta, erano inferiori. Ogni partita, compresa quella contro la Juventus, mi fa capire che, oggi, ho più paura del Milan che degli avversari. Perché quando il Milan gioca come sa, contro la Juventus avrebbe dovuto vincere, o almeno creare le condizioni per farlo. E invece..."