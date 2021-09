Milan, Serafini: “Il gol di Maldini è più che storia, è leggenda” | News

Luca Serafini, noto giornalista di fede rossonera, è tornato a parlare del gol di Daniel Maldini in occasione di Spezia-Milan

"Il gol di Maldini è più che storia, è leggenda. Nella storia del calcio non c'è un nonno, un figlio e un nipote che abbiano segnato un gol nella stessa squadra. Ha un sapore di incoraggiamento non per le doti, oggi Daniel ha sofferto come tutti gli altri, ma entra nella leggenda. È una stirpe, una dinastia che nessun altro club al mondo può vantare e dobbiamo tenercelo stretto. La vittoria di Spezia è una vittoria non sporca, ma sudicia, quasi lurida. Sono quelle vittorie che ti capitano in campionato in una situazione difficoltosa per merito dell’avversario e per un po' di stanchezza anche della nostra squadra che ha un po' sofferto: poteva raddoppiare, poteva subire, poteva andare sotto. E' stata una partita complicata. Però questi sono punti pesantissimi, quando vinci partite di questo genere, lo Spezia ha pareggiato con due rimpalli ma meritavi, e tu la riacciuffi con i cambi, è segno che la rosa funziona bene ed è segno anche che qualcuno va in difetto di ossigeno come è successo a Giroud e a Rebic nel primo tempo. Sono tre punti pesanti e non capiterà solo al Milan: anche Inter e Napoli avranno le loro vittorie sporche. Tre punti pesanti accompagnati ancora una volta da un pubblico eccezionale".