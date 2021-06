Milan, Serafini: “Calhanoglu? I 10 del Milan sono stati Rivera e Gullit”

Luca Serafini, noto giornalista di fede rossonera, ha parlato di Calhanoglu: il turco ha lasciato il Milan per trasferirsi all'Inter

Nonostante non abbia reso al massimo nei suoi quattro anni al Milan, il trasferimento all'Inter di Hakan Calhanoglu ha generato sicuramente tante critiche da parte del popolo rossonero. In merito proprio a questo suo passaggio all'altra sponda del Naviglio, Luca Serafini ha voluto dire la sua sul fantasista turco ai microfoni di 'Sportitalia'. "I dieci del Milan sono stati Rivera e Gullit. Calhanoglu ha giocato bene sei mesi in quattro anni. Ha concluso con un europeo in linea con i suoi tre anni e mezzo. L'offerta del Milan che gli raddoppiava lo stipendio non era migliorabile in nessun modo, che vada".