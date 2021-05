Milan, senti Musso: “Inter la migliore in Serie A, sogno la Champions”

Juan Musso, portiere dell'Udinese accostato al Milan, ha strizzato l'occhio all'Inter con queste parole, rilasciate ai microfoni di 'Goal.com'

Renato Panno

Juan Musso, portiere dell'Udinese accostato al Milan, ha strizzato l'occhio all'Inter con queste parole, rilasciate ai microfoni di 'Goal.com'. Queste le dichiarazioni: "Ho già detto che la Champions per me è un sogno. Le squadre che giocano in Champions League sono grandi club. Sarei molto felice se arrivasse un'offerta favorevole sia per me che per l'Udinese. Mi farebbe molto piacere se fossimo tutti contenti, perché andrebbe bene a tutti".

Su Lautaro Martinez: "Sta giocando per una grande squadra, la miglior squadra d'Italia, che ha una storia incredibile. Ma sono tranquillo, non voglio impazzire dietro ai rumors di mercato: diciamo che le voci non mi tolgono il sonno. C'è un buon rapporto con lui. Ci vediamo molto, anche quando andiamo in Nazionale. L'ho visto crescere nelle giovanili del Racing, eravamo in prima squadra insieme e ora siamo entrambi in Serie A. Quindi ogni volta che ci vediamo c'è un bel rapporto".

Sull'Inter: "Sono la miglior squadra della Serie A, ma non vediamo l'ora di giocare. Crediamo di potercela fare. A Udine all'andata abbiamo pareggiato 0-0, quindi sappiamo che possiamo metterli in difficoltà".