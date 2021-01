Milan, senti Moggi: “Juventus e Inter superiori” | News

Moggi parla del Milan nella corsa Scudetto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Luciano Moggi, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha risposto a domande relative alla corsa scudetto, con il Milan in testa alla classifica ed Inter e Juventus costrette ad inseguire.

“Il Milan ha giocatori importanti in vari settori come Donnarumma, Theo, Kessie, Calhanoglu e Ibra, ma Inter e Juve hanno i gruppi più forti”. Ha proseguito il suo discorso confrontando i rossoneri con i nerazzurri: “all’Inter manca un po’ di autostima, a differenza del Milan che gode di ciò”.

Non è mancato il suo intervento in ottica calciomercato, con i fari puntati sul possibile nuovo acquisto del Milan Mario Mandzukic. “Sono contrario ad un contratto di sei mesi. Lo vedrei bene per un anno e mezzo, significa che si sente ancora bene e può dare ancora tanto. Il croato è un professionista serio ma non gioca una partita importante da un anno e mezzo”.

