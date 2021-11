Milan, senti Borghi: “Adli ha una capacità non comune di stare in campo”

Stefano Borghi, noto telecronista di 'DAZN', ha illustrato le qualità di Yacine Adli, centrocampista del Milan in prestito al Bordeaux

Stefano Borghi, noto telecronista di 'DAZN', ha illustrato le qualità di Yacine Adli, centrocampista del Milan in prestito al Bordeaux. Queste le dichiarazioni rilasciate sul suo canale Youtube: "È molto interessante come materiale in mano ad un allenatore come Pioli. Adli può fare tantissime cose, è un giocatore tecnico, con un passo particolare, che ha visione, che ha anche una capacità di stare sul campo non comune. Credo che naturalmente sia una mezz’ala di sinistra, però se mi chiedi, fantasticando, come oggi vedo Adli nel calcio del Milan io lo vedo come un coraggioso interno di centrocampo".