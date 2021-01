Milan, senti Birindelli: “Mandzukic grande acquisto” | News

Birindelli su Mandzukic: “Un grande acquisto pensato bene”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessandro Birindelli, ex difensore italiano, è intervenuto a TMW Radio nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Nicolò Ceccarini dove ha parlato di Mario Mandzukic.

“Ho una grande stima per l’attaccante croato, ancora non capisco perché la Juve lo abbia fatto andare via in quel modo. E’ un grande acquisto e l’hanno pensato bene: insieme ad Ibra può togliere qualche responsabilità ai giovani”.

Birindelli, oggi allenatore della Berretti Pisa, è soprattutto ricordato per il suo passato nella Juventus. Ha militato in bianconero per ben undici stagioni – dal 1997 al 2008 – vincendo nove trofei tutti da protagonista tra cui tre campionati di Serie A.