Milan, Sensibile: “ll diavolo ha dimostrato che si vince con le idee”

Il direttore sportivo del Galatasaray Pasquale Sensibile ha parlato alla Gazzetta dello Sport di mercato e di Milan. Queste le sue parole.

L'uomo di mercato della formazione turca ha voluto sottolineare come il Milan sia stato in grado di vincere più con le idee che con il portafoglio.

Queste le sue dichiarazioni: "Da noi si sta tornando un po’ al mercato vecchia maniera. Si cercherà di valorizzare i talenti a basso costo, senza spendere cifre folli.Un po’ come ha fatto il Milan che ha dimostrato che si può vincere anche senza fare follie. La fine dell’egemonia della Juve ha reso il campionato più competitivo, meno scontato e più interessante". Milan, l'ormai ex United idea per la trequarti: le ultime news di mercato