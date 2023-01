Milan, Semplici: “Non ci sono mai partite facili nel calcio italiano”

Milan, le parole di Leonardo Semplici sul momento di forma

"Contro la Roma il pari è sembrato casuale, la prestazione il Milan l'aveva fatta, aveva preso due gol su palla inattiva, ma stava dimostrando di essere in palla. Il Lecce sabato l'ha interpretata veramente bene, bisogna dargli meriti, ma forse all'inizio nel primo tempo i rossoneri hanno preso la gara un po' con sufficienza, non pensavano ad una squadra così in forma e così determinata, così hanno pagato questo aspetto. Nel calcio italiano non ci sono mai partite facili, poi l'hanno rimediata, ma ci si aspetta qualcosa di più dal Milan a Lecce".