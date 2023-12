Milan, Seedorf: “Ibrahimovic? Mi auguro che la sfida vada al meglio”

Ha poi aggiunto: " Zlatan è intelligente , è vero: ognuno dovrà essere bravo a trovare il suo posto . Vediamo. Non sono io che devo essere convinto, devono esserlo loro. Hanno trovato questo accordo, Ibra l’ha fatto velocemente dopo il ritiro, inizia questa avventura in un ruolo nuovo. Mi auguro che la sfida vada al meglio ".

Clarence Seedorf con il Milan ha conquistato per ben 2 volte la Champions League, rispettivamente nella stagione 2002/03 (finale contro la Juventus) e nella stagione 2006/07 (finale contro il Liverpool).

