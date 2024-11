Materazzi sulla lotta scudetto: “Milan? Troppa alternanza nei risultati”

Intervistato dai microfono de Il Mattino, l'ex difensore dell'Inter , Marco Materazzi , ha commentato la lotta per lo Scudetto, parlando successivamente anche del Milan , a pochi giorni dal grande match tra Inter e Napoli a San Siro . Ecco le sue parole: "Inter-Napoli è senza dubbio una partita che potrebbe fornire nuove certezze o consolidarle per entrambe le squadre. Tuttavia, come ha sottolineato Conte ultimamente, il Napoli sta seguendo un progetto a lungo termine, mentre l'Inter è più orientata a vincere il titolo subito."

Successivamente, Materazzi ha analizzato le situazioni delle altre squadre che potrebbero competere per lo scudetto: "Le possibili rivali per lo Scudetto devono ancora completare il loro percorso di sviluppo. La Juventus, in particolare, deve ancora trarre il massimo dai suoi nuovi acquisti. La squadra bianconera ha sicuramente le risorse per essere una contendente al titolo, ma deve dimostrarlo sul campo. Il Milan, finora, ha mostrato troppa alternanza nei risultati: se fosse quello visto contro il Real Madrid, potrebbe diventare solo un osservatore. Poi c'è l'Atalanta, che non aspetta mai che gli altri decidano la partita, ma va avanti con il suo gioco, e dopo la vittoria al Maradona, è evidente che, se continua su questa strada, ha tutte le potenzialità per essere protagonista".