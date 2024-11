Bonolis sulla lotta scudetto: “Non escluderei nemmeno il Milan”

"In questa stagione bisogna tenere d’occhio tutte le squadre. Non escluderei nemmeno il Milan, che potrebbe riservare sorprese. Il Napoli, invece, non mi ha convinto completamente. Per essere in testa alla classifica, avrebbe potuto fare di più: si è concentrato soprattutto sulla difesa e sulle ripartenze. L'Inter, dal canto suo, gioca bene ma ha un problema offensivo: crea molto ma fatica a concretizzare. Antonio Conte sta facendo un ottimo lavoro al Napoli, sta costruendo una squadra compatta e difficile da battere, con una difesa che è il suo punto di forza. È una squadra che ha le carte in regola per lottare seriamente per il titolo". LEGGI ANCHE: Milan, Deschamps lancia l'allarme: c'è da preoccuparsi per Theo Hernandez?