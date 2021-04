Milan, Sconcerti: “Scamacca? Non so se sia ancora da San Siro”

Mario Sconcerti ha parlato di Gianluca Scamacca, obiettivo di mercato del Milan. Il noto giornalista nutre qualche dubbio sull'attaccante

Mario Sconcerti ha parlato di Gianluca Scamacca, obiettivo di mercato del Milan. Il noto giornalista nutre qualche dubbio sull'attaccante del Genoa. Questo il suo pensiero ai microfoni di 'TMW Radio': "Scamacca? Per me è un ottimo giocatore, ma non so se sia ancora da San Siro. Credo che dall'anno prossimo un po' di gente, se non tutta, tornerà. Potrebbe anche bastare investire su Scamacca, ma serve fare una squadra per vincere, visto che a perdere ci sono riuscite in tante negli ultimi anni. Quest'anno si affaccia alla vittoria un'Inter in condizioni particolari: se tutte pensano solo ad entrare in Champions, non finiremo mai di ricostruire niente". Intanto il Milan si cautela: bloccato Maignan per il post Donnarumma. Le ultime