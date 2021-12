Milan, Sconcerti: “Pioli non può continuare a mettere Kessie trequartista”

Il noto opinionista Mario Sconcerti ha parlato dei problemi a centrocampo per il Milan con Franck Kessie spostato sulla trequarti

Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Dispiace perché Pioli non può continuare a sperimentare Kessie trequartista come visto a Empoli con ottimi risultati. Sono rimasti Tonali e Krunic, credo che sia un disagio profondo per il Milan, che affronterà una partita importante. Il danno rischia di essere serio". Milan, Kessié via a zero? Ecco un'idea per il sostituto! Le ultime >>>