Milan, Sconcerti: “Kessie? Se fosse bloccato sarebbe libero di accasarsi”

L'opinionista Mario Sconcerti ha parlato del futuro incerto di Franck Kessie al Barcellona. Come noto il club blaugrana ha seri problemi economici che, al momento, non gli permettono di tesserare nuovi calciatori. Se davvero dovesse saltare tutto potrebbe addirittura esserci un riavvicinamento con il Milan ? Queste le dichiarazioni a 'TMW Radio'.

"Non conosco la situazione precisa, mi sembra che ci siano poche squadre nella sua stessa situazione. Se fosse bloccato anche il trasferimento di Kessiè sarebbe libero di riaccasarsi. Il Milan però lo ha già sostituito, per quanto so, con Renato Sanches".