Milan, Sconcerti: “Brahim Diaz importante quanto Ibrahimovic” | News

Le ultime notizie sul Milan. Mario Sconcerti ha parlato di Brahim Diaz, giocatore che nelle ultime due partite ha fatto la differenza

Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica 'Maracanà' su 'TMW Radio', Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato di Brahim Diaz. L'ex Real Madrid è stato autore di due gol nelle ultime due partite tra Juventus e Torino. Ecco cosa ha detto su di lui l'opinionista. "Ha tanta qualità. Ed è finita la dipendenza da Ibra. La sua presenza è servita per farlo crescere, ora può andare anche da solo. Mi intriga molto Diaz, che in questo finale sta facendo la differenza. Per me ora è importante quanto Ibrahimovic". Intanto il Milan rimette gli occhi su un terzino: le ultime.