Scaroni: “Il Milan lavora in team. Anche io l’ho fatto per lo stadio”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha motivato l'esonero di Paolo Maldini e spiegato come, in società, si lavori condividendo le scelte

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Scaroni ha parlato dell'esonero di Paolo Maldini, spiegando come, nel club di Via Aldo Rossi, "tutte le attività sono collegiali". E aggiungendo, poi, come Maldini desse l'impressione di "sentirsi a disagio in questo modello organizzativo". Dunque, la mancata condivisione di scelte e decisioni alla base dell'allontanamento dell'ex direttore tecnico.