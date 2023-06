Milan, Scaroni: “Maldini? Tutte le nostre attività sono collegiali”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni del numero uno rossonero sull'esonero di Paolo Maldini: «Tutti noi, e particolarmente io, abbiamo sempre avuto rapporti eccellenti con Paolo Maldini, che è un gentiluomo, una persona attaccata al Milan e che al Milan ha fatto bene. Noi però seguiamo un modello un po’ innovativo, almeno per l’Italia, di gestione del club, che ci porta a considerare tutte le nostre attività come collegiali: si lavora in team». "Non vuole restare": un big spaventa il Milan >>>