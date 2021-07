Milan, Scaroni: “Superlega? Non possiamo continuare a perdere soldi”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, in un'intervista rilasciata a Bloomberg TV è tornato a parlare della Superlega

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Bloomberg TV. Scaroni è tornato a parlare della Superlega, progetto fallito in pochi giorni dopo l'annuncio del 19 aprile scorso. Ecco cosa ha detto: "Il problema è sta nel fatto che i maggiori club europei stanno perdendo soldi, e nonostante ciò, continuano a investire in giocatori per far restare al top questo fantastico sport. Il progetto della Super League è quello di inventare un'identità, possibilmente insieme all'UEFA, per risolvere il problema che stiamo vivendo. I club non vogliono uscire dall'UEFA. Non possiamo continuare a perdere soldi, e con il Covid la situazione è peggiorata. Dobbiamo trovare una via per restaurare l'economia dei club europei".