Milan, Scaroni: “Scudetto? Il nostro obiettivo è la Champions League”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto ai microfoni di Tutti i convocati. In primo piano gli obiettivi della squadra rossonera

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto ai microfoni di Tutti i convocati, in onda su Radio 24. Scaroni ha parlato degli obiettivi della squadra di Pioli: "Vero che bisogna inseguire i sogni, registro con piacere che allenatore e giocatori hanno ambizioni, ma siccome sono uomo di PIL, nel budget di quest'anno abbiamo scritto che ci qualifichiamo per la Champions. Se ci qualifichiamo da Campioni d'Italia meglio". Milan, trovato l'erede di Ibra e Giroud in attacco: le ultime news >>>